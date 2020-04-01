Фольклорный ансамбль из Брянска стал лауреатом международного конкурса

Брянский фольклорный ансамбль «Зарянка» привез диплом лауреата 1 степени с международного конкурса, который проходил в Москве. Диплом был вручен в номинации «Народный фольклор» для подростков 13-15 лет. Об этом в пятницу сообщили в соцсетях представители коллектива.

В столице брянцы выступили с казачьей строевой песней «Ох, ночи черны».

Конкурс состоялся еще до того, как в столице и на Брянщине был объявлен режим полной самоизоляции.