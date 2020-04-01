Житель поселка Локоть вышел из дома в противочумном костюме

В паблике «Локоть-инфо» во ВКонтакте в пятницу разместили фотографию жителя поселка, идущего по улице в районе автостанции одетым в противочумной защитный костюм.

«В п.Локоть стали появляться и такие социально ответственные люди», — прокомментировал снимок автор публикации.

Большинство комментаторов отозвались об обладателе костюма одобрительно, а многие задались вопросом, где бы и самим разжиться таким же.