На пляже у возкала Брянск-1 «самоизолировался» в палатке пожилой мужчина

В группе «Типичный Брянск» во ВКонтакте в пятницу опубликовали фотографии пожилого мужчины с палаткой на пляже в районе вокзала Брянск-1.

Автор публикации пишет, что этот человек живет в палатке на пляже третий день, и предполагает, что ему может требоваться помощь.

Комментаторы высказывают предположения, что это может быть путещественник или рыбак.

«Скоро все там будем: когда со съемного жилья выселят, кого за неуплату коммуналки», — высказала песссимистичный прогноз участница дискуссии.