В Брянске сфотографировали злостных нарушителей самоизоляции

В паблике «Актуальный Брянск» во ВКонтакте разместили фотографию молодых людей в спортивной форме, играющих в футбол на спортивной площадке.

Автор публикации утверждает, что снимок сделан в четверг вечером на одном из спорткомплексов областного центра.

Многие комментаторы осуждают нарушение самоизоляции, но есть и те, кто не видит в их игре ничего криминального.

«Играют и играют. Тут страшнее то что люди без зп будут и с кредитами, ипотеками», — написал один из участников дискуссии.