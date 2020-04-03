Поиск по сайту
Поиск по сайту

у «мусорной» горячей линии поменялся номер телефона

Опубликовано Сегодня, 09:56

Российский экологический оператор «Радар» поменял номер телефона горячей линии для сообщений о проблемах с мусором. Об этом сообщили в дирекции регионального оператора по работе с ТКО АО «Чистая планета».

С 8 апреля горячая линия будет работать по номеру 8(800) 551-31-20. До этой даты сообщение можно оставить по прежнему номеру или на сайте РЭО «Радар».

После проверки поступишей информации РЭО передает ее региональному оператору по работе с отходами.

Сообщить о проблеме с вывозом мусора, несанкционированной свалке и проконсультироваться по вопросами «реформы чистоты» жители Брянской области могут также по телефону колл-центра «Чистой планеты»: (4832) 606-444.

 

Фото
 2260
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • У региональной горячей линии по коронавирусу появился новый номер
  • В Брянской области открываются пункты платного приема вторсырья
  • В брянской «Чистой планете» появилась новая брендированная спецтехника
  • В Брянске запустили систему «РЭО Радар»
  • В Минприроды Брянской области создали фейковую «горячую линию»
    • Новости регионов
    Смоленские волонтеры ищут пропавшую Юлию Кречет
    13:20:06 04-04-2020
    29 марта в Смоленске пропала 32-летняя жительница Юлия Валерьевна Кречет, об этом сообщает паблик ПСО «Сальвар» в соцсети.
    На Смоленщине зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом
    13:07:01 04-04-2020
    Два случая коронавируса зафиксировали в Смоленской области к 4 апреля, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
    В Смоленской области погибла пожилая женщина
    15:47:40 03-04-2020
    Смоленские волонтеры завершили поиски пожилой пенсионерки Нины Алексеевны Загайновой, пропавшей 4 января 2020 года.
    В Смоленской области нерабочие дни продлятся до конца апреля
    14:21:49 03-04-2020
    На Смоленщине продлят нерабочие дни до конца апреля, соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» собирается внести глава региона Алексей Островский.
    Подозреваемые в организации азартных игр задержаны в Смоленске
    13:54:37 03-04-2020
    Смоленский следком завел уголовное дело в связи с незаконным проведением азартных игр организованной группой лиц.
    Смоленское УФАС займется мониторингом цен на продукты питания
    12:26:35 03-04-2020
    Жители Смоленской области пожаловались губернатору Алексею Островскому на стоимость продуктов питания, в связи с этим глава региона обратился к руководителю УФАС Владимиру Фомину.
    Лента новостей
    Сегодня, 10:37
    Новые случаи коронавируса на Брянщине не подтвердились
    Сегодня, 10:14
    Брянцы начнут получать пособия на детей 3-7 лет с июня
    Сегодня, 09:56
    у «мусорной» горячей линии поменялся номер телефона
    Сегодня, 09:20
    В Брянске идет дезинфекция остановок общественного транспорта
    Вчера, 19:46
    Полицейские Брянщины составили первые 10 протоколов на нарушителей режима самоизоляции
    Вчера, 10:25
    Правительство Брянщины утвердило список системообразующих предприятий (ПОЛНЫЙ СПИСОК)
    Вчера, 10:12
    На Брянщине подтвердилось еще 12 случаев коронавируса
    Вчера, 10:05
    Мэрия Брянска начала оформлять спецпропуска для беспрепятственного передвижения по городу
    3-04-2020, 20:00
    В Брянске сфотографировали злостных нарушителей самоизоляции
    3-04-2020, 19:27
    Волонтеры ЛДПР за пятницу помогли более чем ста брянским семьям
    3-04-2020, 19:13
    Брянские медики разместятся в доме отдыха «Сосновый бор»
    3-04-2020, 18:38
    На пляже у возкала Брянск-1 «самоизолировался» в палатке пожилой мужчина
    3-04-2020, 18:24
    На Брянщине продезинфицируют жилые дома
    3-04-2020, 18:14
    Брянские школы будут закрыты до конца апреля
    3-04-2020, 18:06
    Запрет на работу СПА и салонов красоты на Брянщине продлили до 30 апреля
    3-04-2020, 17:40
    Ограничения на работу магазинов и заведений общепита на Брянщине продлили до 30 апреля
    3-04-2020, 17:18
    Житель поселка Локоть вышел из дома в противочумном костюме
    3-04-2020, 17:02
    На Брянщине продлили режим самоизоляции
    3-04-2020, 16:40
    Фольклорный ансамбль из Брянска стал лауреатом международного конкурса
    3-04-2020, 16:17
    Брянский лауреат регионального этапа конкурса «Учитель года России» проводит уроки физкультуры в скайпе
    3-04-2020, 15:54
    Суд приостановил деятельность протестантской общины, в которой состояли фигуранты первого дела о нарушении самоизоляции
    3-04-2020, 15:22
    В Карачевском районе случилось ДТП с пострадавшим
    3-04-2020, 14:48
    Жители поселка Локоть в пятницу остались без воды
    3-04-2020, 14:31
    Власти города Сельцо требуют закрытия пивного бара в центре
    3-04-2020, 13:46
    Швейная компания в Брянске переключилась с одноразовых тапочек на медицинские маски
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    3-04-2020, 12:56
    «Мираторг» приступил к поставкам высококачественной говядины в Китай
    3-04-2020, 12:23
    Временно сокращается количество поездов между Брянской областью и Москвой
    3-04-2020, 11:33
    Погрузка в Брянском регионе МЖД  составила более 571,2 тыс. тонн в январе-марте
    3-04-2020, 11:23
    Игорь Маковский: в любой ситуации мы готовы оставаться для производителей электрооборудования надежными партнерами
    2-04-2020, 15:46
    Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Главврач областной инфекционной больницы рассказала, как медики защищаются от заражения
    Общество О главном
    Нерабочий период для брянцев может продлиться минимум на неделю
    Политика О главном
    Александр Богомаз выступил на «России 24»
    Экономика О главном
    Правительство Брянщины утвердило список системообразующих предприятий
    Общество О главном
    Президент продлил брянцам карантин до 30 апреля
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку

    Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку«Ростелеком» начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением коронавируса 16 марта. В настоящее время более 40 тысяч работников обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций.

    РЖД новости
    Временно сокращается количество поездов между Брянской областью и Москвой

    В связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия, резким снижением числа пассажиров, с 1 апреля временно отменено курсирование поезда №107/108 Москва-Брянск.

    МРСК новости
    Игорь Маковский: в любой ситуации мы готовы оставаться для производителей электрооборудования надежными партнерами

    Игорь Маковский: в любой ситуации мы готовы оставаться для производителей электрооборудования надежными партнерамиГенеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в режиме видеоконференции провел производственное совещание c руководителями организаций – производителей электротехнического оборудования и материалов, необходимых для обеспечения производственной деятельности электросетевого комплекса. На мероприятии обсудили вопросы стабильного производства и бесперебойных поставок необходимой энергетикам продукции в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.