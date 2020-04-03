у «мусорной» горячей линии поменялся номер телефона

Российский экологический оператор «Радар» поменял номер телефона горячей линии для сообщений о проблемах с мусором. Об этом сообщили в дирекции регионального оператора по работе с ТКО АО «Чистая планета».

С 8 апреля горячая линия будет работать по номеру 8(800) 551-31-20. До этой даты сообщение можно оставить по прежнему номеру или на сайте РЭО «Радар».

После проверки поступишей информации РЭО передает ее региональному оператору по работе с отходами.

Сообщить о проблеме с вывозом мусора, несанкционированной свалке и проконсультироваться по вопросами «реформы чистоты» жители Брянской области могут также по телефону колл-центра «Чистой планеты»: (4832) 606-444.