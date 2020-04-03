Брянским садоводам разрешили самоизолироваться на дачах

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Брянщине разрешил жителям региона, у которых есть садовые участки, самоизолироваться на дачах. Ведь Ведь период самоизоляции совпал с началом дачного сезона, и сейчас самое время подготовить почву, высадить рассаду и т.п.

Находиться в дачном домике в период самоизоляции разрешается.

В то же время в штабе оговаривают, что поездка на дачу не относится к жизненной необходимости, и просят дачников не устраивать массовые передвижения по городу — выезжать только на личном транспорте и максимум вдвоем и не устраивать на участках массовые посиделки с шашлыками.