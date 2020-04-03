Житель Климово во время самоизоляции разрисовал свой балкон

Житель Климово во время самоизоляции превратил собственный балкон в произведение искусства. На стенах он изобразил цветущие сакуры на фоне голубого неба.

Ролик, где он сам рассказывает об этом и демонстрирует результаты своего труда, был опубликован в группе читателей местной газеты «Авангард» во ВКонтакте.

Художник в ролике поясняет, что танцевать на балконе по примеру итальянцев ему скучно из-за отсутствия желающих составить компанию, вот он и решил провести время с пользой, украсив балкон. По его словам, соседи приглашали его разрисовать и их балконы, но он отказался, поскольку это будет нарушением режима самоизоляции. Он также призвал всех соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без острой надобности.