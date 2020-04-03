Жители Брянщины стали выбрасывать больше мусора

В период самоизоляции объем мусора на контейнерных площадках Брянщины увеличился почти на треть и стал сопоставим с новогодним. Об этом в понедельник сообщили в дирекции регионального оператора по работе с ТКО АО «Чистая планета».

Нерабочие дни многие используют для уборки дома, освобождения его от хлама, ремонта, да и готовят дома люди больше. Все это способствует поаышенному производству мусора.

Только за прошедшие выходные контролеры компании зафиксирвоали переполнение накопителей во время объезда контейнерных площадок и заказали 43 дополнительных рейса мусоровозов. Срывов графика при этом не было, это зафиксировано системой ГЛОНАСС.

«В связи с увеличением количества отходов, минимум на треть увеличится и количество рейсов мусоровывозящих компаний. На следующей неделе мы готовимся к работе в усиленном режиме и уже внесли корректировки в логистику вывоза. Внимательно изучаем данные об объемах накопления на площадках в густонаселенных микрорайонах. Так, например, сегодня наши контролеры при объезде площадок подали заявку на дополнительные вывозы, вне графика, в ЖК «Мегаполис», расположенный в Толмачево, в десятый микрорайон, на улицу Андрея Рублева, на улицу Флотскую, на улицу Строителей, 12, в Сельцо. Почти все заявки, составленные нами на дополнительный вывоз по результатам мониторинга контейнерных площадок, уже выполнены транспортными компаниями. Сложности по-прежнему возникают только из-за перекрытия проездов легковым транспортом, но они решаются совместно с управляющими компаниями. Мы работаем в усиленном режиме и по-прежнему просим жителей: если нужно выбрасывайте ненужные вещи, готовьте в свое удовольствие и для своих близки, делайте ремонт, но, самое главное, - #оставайтесьдома! О мусоре мы позаботимся! В период нерабочих дней #мыработаемдлявас на всех объектах коммунальной инфраструктуры», — говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.