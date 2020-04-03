Брянск снова лидирует по самоизоляции

В социальных сетях стартовал флешмоб на тему самоизоляции и домашним питомцам, мероприятие организовали в Смоленском госуниверситете.

В Смоленске на одну свалку стало больше, речь идет о территории в Красном бору, сообщает один из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Воспитанник детского дома в Смоленской области едва не остался без жилья, в районной администрации не выполнили условия по предоставлению помещения.

Большой затор образовался на улице Николаева в Смоленске 6 апреля, об этом сообщил один из пабликов соцсети «ВКонтакте».

59-летний водитель иномарки Renaut Megan получил смертельные травмы во время аварии 5 апреля в Починковском районе.

Максимальный уровень самоизоляции в это же время наблюдался во Пскове, Архангельске, Севастополе и ряде других городов.

На 7:00 понедельника уровень самоизоляции брянцев составил 4,9 по пятибальной шкале. Это значит, что большинство горожан предпочитают оставаться дома.

Брянск снова вышел в лидеры по самоизоляции по оценке Яндекса.

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