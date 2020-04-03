Цыганские лошади на Чичеринке пострадали от коронавируса

Лошади цыган, живущих на улице 11 лет Октября в Чичеринке, из-за пандемии коронавируса лишились привычной подкормки. Об этом в понедельник сообщили «Брянские новости».

Прежде лошадей подкармливали жители окрестных домов, а в условиях самоизоляции большинство брянцев предпочитает оставаться дома. А животные бродят по пустым улицам неприкаянные, так как хозяева загонять их домой не спешат.

Фото: «Брянские новости».