Брянцев напугал пожар в Чернобыльской зоне под Киевом

В Брянске вызвал тревожные настроения лесной пожар, который тушат в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Киевской области Украины.

Как сообщают украинские источники, горит в общей сложности 100 га леса, в том числе 20 га непосредственно в зоне отчуждения, радиационный фон в месте возгорания превышен в 16,5 раза, что осложняет борьбу с огнем. Потушить огонь украинские пожарные пытаются с субботы, 4 апреля.

Из-за особых погодных условий образовался смог. Жители Киева и других городов Киевской области жалуются на сильный запах гари.

Многие брянцы обеспокоены происходящим. Ведь после аварии на Чернобыльской АЭС пострадала треть нашего региона.