Суд обязал администрацию Стародуба принять в собственность 24 дороги

Во время прокурорской проверки в Стародубе надзорное ведомство выявило 24 дороги, не имевших хозяина. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Брянской области.

Поскольку в отсутствие собственника заниматься ремонтом дорог получается некому, районная прокуратура направила в суд 14 исков с требованием обязать мэрию Стародуба взять бесхозные дороги в муниципальную собственность.

Все иски судом удовлетворены.