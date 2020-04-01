Брянчанка, вернувшаяся в родной город, почувствовала себя «ведьмой из Средневековья»
Жительница Брянска Елена Леонтьева, вернувшаяся из-за границы во время эпидемии коронавируса, на своей странице в соцсети сравнила отношение земляков к себе и другим брянцам, вернувшимся из-за рубежа, со средневековой инквизицией.
«Поддавшись СМИ и панике, люди озлобились. Чем больше информации поглощали, тем суровее становились их взгляды в сторону тех, кто прибывал из-за границы. Не успев сесть в самолёт, я уже улавливала эти настроения. Сознание россиян так быстро атаковали, что хаос вытеснил здравый смысл, и никакие вакцины здесь не помогали. Я уже не могла расчленить в выражениях негодование, вызванное началом апокалиптического конца, от желания закидать меня камнями или сжечь на костре.⠀
В XV веке это сделали бы за мои рыжие волосы, зелёный оттенок глаз или за то, что угадала, когда покупать и продавать доллары) В марте XXI века чтобы подвергнуться безжалостной инквизиции, достаточно было вернуться из зарубежных стран домой. Замечу, что инквизиторы сами ходили без масок, перчаток и брезговали антибактериальным мылом.
Моя радость от намечавшихся встреч улетучилась быстрее, чем распространялся вирус. Мечтала вернуться в родной город и всех обнять, но в один момент это приравняли к преступлению. После 3,5 месяцев отсутствия меня встретили 2х недельным заточением, продолжая игнорировать элементарные правила гигиены и скупиться на чудо-средства для рук. Я чувствовала себя прокажённой, а народ ощущал безопасность, заперев горстку приезжих по домам и продолжая праздновать пир во время начинавшейся чумы», — написала она.
Хейтеры проявили себя и под постом девушки. Но большинство комментаторов отнеслись к ней сочувственно и посоветовали заниматься своими делами и не обращать внимания на неадекватов.
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