На Брянщине в этом году выполнят всю дорожную программу

В 2020 году власти Брянщины намерены выполнить всю дорожную программу. Об этом сообщило правительство региона.

За прошлый год дорожный фонд региона вышел на рекордную цифру — 7,2 млрд рублей. Это позволит улучшить качество и увеличить объемы строительства и ремонта дорог.

Для контроля качества работ дорожное управление региона купило передвижную лабораторию и прибор для тестирования световозвращающих характеристик дорожной разметки.

За последние пять лет на Брянщине построили и отремонтировали 2340 км. дорог и четыре моста. Это намного больше, чем в прежние годы. А в условиях роста цен на стройматериалы в несколько раз себестоимость работ удалось даже снизить.