Из-за коронавируса брянцы стали чаще предохраняться
Среди мусора, который выбрасывают жители региона в период самоизоляции, резко вырос удельный вес средств защиты и контрацептивов. Это отмечают работники мусоросортировочного комплекса в Большом Полпино, сообщили во вторник в дирекции регионального оператора по работе с ТКО АО «Чистая планета».
«Судя по характеру отходов, поступающих сейчас на линию, можно понять, как живут брянцы в самоизоляции. Мы отмечаем, что возросло не только количество упаковки от продуктов, старой мебели, вещей, стройматериалов, но и средств индивидуальной защиты. Введенный режим самоизоляции научил жителей Брянска бережнее относиться к своему здоровью и здоровью близких — среди отходов сейчас много использованных медицинских масок, одноразовых перчаток и контрацептивов. Судя по всему, люди не только внимательно слушают информацию о способах заражения коронавирусом, но стараются защитить себя специальными средствами», — рассказал директор мусоросортировочного комплекса АО «Чистая планета» Дмитрий Евтихов.
Компания поддерживает жителей региона в стремлении сохранить здоровье и просит проявлять заботу не только о себе и своих близких, но и о сотрудниках мусоросортировочного комплекса и напоминает: по рекомендациям Роспотребнадзора, во избежание распространения коронавируса и заражения других людей нужно выбрасывать использованные средства индивидуальной защиты предварительно упаковав их в два полиэтиленовых пакета.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением коронавируса 16 марта. В настоящее время более 40 тысяч работников обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций.
В период сложной эпидемиологической ситуации железнодорожники обеспечивают бесперебойную доставку в российские регионы продовольственных товаров первой необходимости.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приступили к реализации ремонтной программы 2020 года - одной из ключевых составляющих подготовки к сезону осенне-зимнего периода (ОЗП). Основная часть ремонтных работ стартует по окончании очередного ОЗП, когда появляется возможность вывода оборудования в ремонт, и завершаются к началу октября.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.