Из-за коронавируса брянцы стали чаще предохраняться

Среди мусора, который выбрасывают жители региона в период самоизоляции, резко вырос удельный вес средств защиты и контрацептивов. Это отмечают работники мусоросортировочного комплекса в Большом Полпино, сообщили во вторник в дирекции регионального оператора по работе с ТКО АО «Чистая планета».

«Судя по характеру отходов, поступающих сейчас на линию, можно понять, как живут брянцы в самоизоляции. Мы отмечаем, что возросло не только количество упаковки от продуктов, старой мебели, вещей, стройматериалов, но и средств индивидуальной защиты. Введенный режим самоизоляции научил жителей Брянска бережнее относиться к своему здоровью и здоровью близких — среди отходов сейчас много использованных медицинских масок, одноразовых перчаток и контрацептивов. Судя по всему, люди не только внимательно слушают информацию о способах заражения коронавирусом, но стараются защитить себя специальными средствами», — рассказал директор мусоросортировочного комплекса АО «Чистая планета» Дмитрий Евтихов.

Компания поддерживает жителей региона в стремлении сохранить здоровье и просит проявлять заботу не только о себе и своих близких, но и о сотрудниках мусоросортировочного комплекса и напоминает: по рекомендациям Роспотребнадзора, во избежание распространения коронавируса и заражения других людей нужно выбрасывать использованные средства индивидуальной защиты предварительно упаковав их в два полиэтиленовых пакета.