Жительница Брянска шьет маски и бесплатно раздает пенсионерам

Жительница Брянска Валерия Горбачева во время эпидемии коронавируса начала шить маски и бесплатно раздавать пенсионерам. Об этом она рассказала на своей странице во ВКонтакте.

Неравнодушных горожан девушка просит поделиться ненужной тканью.

По информации регионального отделения ОНФ, Валерия давно помогает пожилым и тяжело больным людям. Она работает на дому и, узнав, что на Брянщине заработал штаб волонтеров, решила внести посильную лепту в его работу.