В Брянске дезинфицируют автомобили такси

Разборки с «автохамом» произошли 7 апреля в Смоленске на Краснинском шоссе, сообщила очевидец в одной из соцсетей.

Житель Смоленска пожаловался в одной из соцсетей на свору бродячих собак, которая напала 6 апреля на припаркованную во дворе иномарку.

В Смоленской области улучшилось состояние здоровья женщины, которая первой заболела коронавирусом, об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

32-летний водитель «Лады Приоры» получил травмы во время аварии 6 апреля в Сафонове.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 24-летнего ранее судимого жителя Ярцева, который подозревается в причинении вреда здоровью.

Однако большинство комментаторов оценили увиденное скептически и расценили как показуху.

Учвстница сообщества «Тревожный Брянск» во ВКонтакте опубликовала видеоролик, запечатливший процесс дезинфекции автомобиля одной из служб такси Брянска.

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