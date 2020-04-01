В Белых Берегах сотрудница аптеки не приняла у волонтеров маски
Волонтеры из Белых Берегов пожаловались в соцсетях на сотрудницу поселковой аптеки, откзавшаюся принять у них маски, которые добровольцы планировали раздавать бесплатно, в том числе и посетителям аптеки.
Сотрудница аптеки сказала, что маски не возьмет и лучше не спорить, потому что иначе приедет Роспотребнадзор и накажет всех.
Волонтеры пишут, что не согласны с ней, считают, что такие несознательные люди способствуют распространению коронавируса в регионе и выражают надежду, что руководство аптеки даст действиям своей сотрудницы адекватную оценку.
Между тем закон требует, чтобы в ассортименте аптек присутствовала только сертифицированная продукция.
Ранее мы сообщали, что постановлением првительства РФ на 90 дней запрещена реализация медицинских масок и других средств защиты магазинами, у которых нет фармацевтической лицензии, и ограничены. торговые наценки на маски и другие срадства защиты.
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