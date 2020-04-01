В Клинцах школьник на самоизоляции занялся техническим ликбезом

Школьник из Клинцов Кирилл Кушнир, который занимается на местной станции юных техников, во время самоизоляции решил заняться съемкой обучающих видеороликов. Об этом рассказала клинцовская газета «Труд».

В первом ролике, который Кирилл снял, смонтировал и опубликовал на Ютубе, он меньше чем за минуту доходчиво объясняет, что такое дифференциал автомобиля, какие они быва.т и зачем нужны. Проводить технический видеоликбез он планирует и дальше.