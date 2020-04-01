В Брянске работает горячая линия по ЖКХ
В Брянске работает круглосуточная горячая линия по вопросам ЖКХ. Об этом во вторник сообщила мэрия Брянска. В круглосуточную диспетчерскую службу городского комитета по ЖКХ можно сообщить, если ваша УК не соблюдает меры профилактики коронавируса. Например, не дезинфицирует подъезды.
Оставить сообщение можно, позвонив по номерам в Брянске: 74-30-14, 66-43-07. Можно также написать на электронную почту городского комитета по ЖКХ: komitetzkh@yandex.ru.
В Брянске работает 114 управляющих компаний. Каждая УК получила уведомление о необходимости продолжения бесперебойной работы с 5 по 30 апреля. Такие уведомления получили также руководители ТСЖ и ТСН. Все эти организации признаны объектами, обеспечивающими жизнедеятельность населения.
Санитарная обработка общедомового имущества с использованием дезинфицирующих средств должна проводиться каждый день. Убирать надо лестничные клетки, почтовые ящики, перила, подоконники, дверные ручки, кнопки лифтов.
По результатам выездных проверок ряду брянских УК уже выставили претензии.
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