Брянские дорожники делают ямочный ремонт, наносят разметку и красят бортовой камень

Брянские дорожники приступили к покраске бордюрного камня в Фокинском и Бежицком районах и наенсению дорожной разметки. Об этом сообщила во вторник мэрия. Приступить к работам они смогли, так как дорожные службы относятся к структурам жизнеобеспечения города и должны продолжать работу и в условиях режима самоизоляции.

С помощью установок «Белта» дорожники выполнили ямочный ремонт на улицах Октябрьской, Камозина, Московском проспекте и других — в общей сложности на плоащди 170 м2.

Параллельно продолжается уборка и дезинфекция проезжих частей, тротуаров, пешеходных зон и остановок. Дезрастовором обрабатаны 134 улицы общей протяженностью 274 км. Эта работа проводится в ежедневном режиме.