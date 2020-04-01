В Гордеевском районе прокуратура заставила чиновников выдать удостоверения детям ветерана

32-летний водитель «Лады Приоры» получил травмы во время аварии 6 апреля в Сафонове.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 24-летнего ранее судимого жителя Ярцева, который подозревается в причинении вреда здоровью.

Пожар случился 8 апреля на улице Капитонова в Ельне, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Житель Десногорска госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию в МСЧ №135.

Сотрудники смоленского следкома завели уголовное дело на экс-директора коммерческой фирмы, который подозревается в неуплате налогов государству.

С жалобой в районное надзорное ведомство обратилась вдова умершего участника боевых действий. Она сообщила, что районное управление социальной защиты отказывает в выдаче удостоверений их детям. А без этих документов они не могут в полной мере воспользоваться положенными им льготами.

В Гордеевском районе прокуратура защитила права несовершеннолетних детей ветерана боевых действий. Об этом накануне сообщила областная прокуратура.

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