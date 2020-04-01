Синоптики пообещали брянцам опасное для самоизоляции потепление

Синоптики обещают брянцам потепление, которое грозит поставить под угрозу соблюдение жителями региона режима самоизоляции.

Уже в среду воздух днем должен прогреться до 16 градусов тепла.

А значит, будет велик соблазн под влиянием весенней погоды забыть об ограничениях и отправиться на природу — на шашлыки, рыбалку и тому подобное.

Власти региона и медики просят жителей Брянщины этого не делать: чем строже будут соблюдаться огранчиения, тем быстрее появится причина их отменить.

Ранее в регионе разрешили свободно передвигаться на личном транспорте и самоизолироваться на дачах, но не устраивать там массовых посиделок с гостями и шашлыками.