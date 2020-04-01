На мусороперабатывающем комплексе в Большом Полпино нашли документы двух брянцев

Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Большом Полпино во вторник нашли среди отходов документы двух жителей региона. Об этом в среду сообщили в дирекции регионального оператора по работе с отходами АО «Чистая планета».

Паспорта, СНИЛСы и водительские удостоверения принадлежат Веркеенко Алексею Владимировичу и Маховой Наталье Сергеевне.

«Мы понимаем, что документы оказались в мусоре случайно, но сейчас, в условиях введенного режима самоизоляции, когда многие организации работают дистанционно, восстанавливать их будет сложно. Обращаемся к жителям нашей области с просьбой помочь нам найти владельцев этих документов. Давайте вместе сделаем доброе дело!», — прокомментировал ситуацию генеральный директора АО «Чистая планета» Владимир Чашников.