В дом отдыха «Сосновый бор» заселились 30 брянских медиков
В дом отдыха «Сосновый бор» азселились первые 30 врачей и медсестер. Об этом сообщил телеканал «Брянская губерния» со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения Андрея Бардукова.
Обустроить в доме отдыха временное жилье для медработников Брянска было предложено ранее в качестве одной из форм их поддержки на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на Брянщине.
Так власти решили уберечь близких медиков от возможного заражения коронавирусом.
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