В дом отдыха «Сосновый бор» заселились 30 брянских медиков

В дом отдыха «Сосновый бор» азселились первые 30 врачей и медсестер. Об этом сообщил телеканал «Брянская губерния» со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения Андрея Бардукова.

Обустроить в доме отдыха временное жилье для медработников Брянска было предложено ранее в качестве одной из форм их поддержки на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на Брянщине.

Так власти решили уберечь близких медиков от возможного заражения коронавирусом.