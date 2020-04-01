В аптеках Брянска появились антисептики
В брянских аптеках появились в продаже маски и антисептики. Об этом сообщили в среду брянские СМИ.
В частности, по последним данным наличие антисептиков подтвердили в аптеке Брянскфармации на улице Куйбышева.
А вот по маскам обрадовать не смогли. Подтвердили, что накануне действительно был завоз партии масок, но ее разобрали во вторник, а в среду новых поступлений не ожидается.
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