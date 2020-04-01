Украина закрыла пункт пропуска Гремяч на границе с Брянщиной

Власти Украины приостановили работу пункта пропуска на границе с Брянщиной Гремяч, который расположен напротив российского пункта пропуска Погар. Об этом сообщил оперштаб по противодействию распространению коронавируса в Брянской области со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ.

На сопредельной с Брянской области территории Украины продолжают работу пункты пропуска Сеньковка в Черниговской области напротив российского пункта Новые Юрковичи и Бачевск в Сумской области напротив Троебортного с российской стороны.

Пересечь границу в обоих пунктах пропуска можно только на автомобиле. Пешеходное движение закрыто.