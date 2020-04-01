Предприятие «Брянскфармация» производит 35 тыс масок в сутки

В Брянской области проблем с медицинскими масками не было и не будет, одно только предприятие «Брянскфармация» производит в сутки 35 тыс масок.

Для того чтобы выйти на такой объем, компания разместила заказы на швейных предприятиях региона. В ближайшее время, сообщил представитель «Брянскфармации» Михаил Иванов, выйдут на объем – 50 тыс масок в сутки.

По словам Иванова, эти защитные аксессуары поступают в аптеки сети ежедневно, в районы поставляются по графику, однако не реже чем два раза в неделю.

Стоимость одной маски 35 рублей.

«Производить маски планируем на долгосрочной основе. Раскупаются каждый день, но, думаю, в ближайшее время постоянно будут в наличии», - сообщил Иванов.