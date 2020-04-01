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В Брянске у охранников, работников ритуальных услуг не будет «коронавирусных» выходных

Опубликовано Вчера, 19:28

Правительство Брянской области внесло изменения в список организаций региона, на которые не распространяется указ президента России о мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, документ №239 был подписан главой государства 2 апреля 2020 года. Называется «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Согласно указу, с 4 по 30 апреля введены нерабочие дни с сохранением за сотрудниками заработной платы.

Кроме этого, в том документе был перечислен список организаций, на которые не распространяется действие указа. Речь идет о жизненно важных предприятиях:  непрерывно действующих организациях, медицинских и аптечных; тех, кто обеспечивает население продуктами; аварийных, а также тех, которые проводят неотложные погрузочные и  ремонтные работы.

 7 апреля Правительство Брянской области подписало распоряжение, согласно которому в тот список попал ряд других организаций, к примеру, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт колесных транспортных средств. Также сюда вошли частные фирмы ритуальных услуг, охранные компании, нотариусы Брянской областной нотариальной палаты, организации, которые оказывают услуги по растаможиванию и таможенному оформлению товаров, а также фирмы по продажу семян и садово-огородного инвентаря.

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