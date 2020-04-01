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Уроженца Суража первая любовь привела на «Дом 2»

Опубликовано Сегодня, 09:35

26-летний Александр Алексеенко, уроженец Суража, стал участником последнего выпуска скандального шоу федерального канала ТНТ «Дом 2», вышедшего в эфир в среду, 8 апреля.

Александр рассказал, что отправился на шоу ради Юлии Жуковой.

По его словам, Юлия — его первая любовь, и он во время участия в проекте рассчитывает завоевать ее расположение.

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