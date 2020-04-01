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На Трудовой улице автохамы перекрыли проезд мусоровозу

Опубликовано Сегодня, 14:07

У дома №5 по Трудовой улице в Брянске автохамы перекрыли своими машинами проезд к контейнерной площадке мусоровозу. Из-за них перевозчикам пришлось перегружать мусор из контейнеров вручную. Об этом сообщили в четверг в дирекции регионального оператора по работе с отходами АО «Чистая планета».

«Мы не смогли подъехать, чтобы опустошить контейнеры. Но понимаем, что, если сегодня не вывезем, завтра будет завал. Пришлось забирать мусор вручную. Пожалуйста, имейте совесть! Не мешайте нам работать и поддерживать чистоту! Паркуйтесь правильно, чтобы потом самим же не жаловаться на переполненные контейнеры», — пожаловался водитель транспортной компании «Володарка 17» в соцсетях.

 

Компания просит владельцев автомобилей парковаться по правилам и не осложнять работу коммунальным службам.

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