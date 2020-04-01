Улицу Фокина перекроют на время капремонта

Улица Фокина на участке от Калинина до проспекта Ленина с 13 апреля будет перекрыта на время выполнения капремонта. Об этом в четверг сообщила мэрия Брянска.

13 апреля подрядчик начнет фрезировать асфальт и корректировать люки на этом участке дороги.

Планируется также отремонтировать тротуар и проложить его на участках, где он ранее отсутствовал, в частности, по частному сектору в районе остановки «Улица Тютчева». Общая площадь новых троутаров в плитке и асфальте составит 12 тыс. м2. Вдоль улицы будут установлены 130 светодиодных светильников и 40 новых опор для фонарей. Предполагается нанесение дорожной разметки, ограждений, дорожных знаков и восьми светофоров.

Улица Фокина — одна из 20 магистралей Брянска, включенных в нацпроект строительства и капремонта дорог на этот год. Ее капитальный ремонт обойдется в почти 78 млн рублей, работы будут выполнены на общей протяженности 3 163 м.