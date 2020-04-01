Поиск по сайту
Поиск по сайту

Улицу Фокина перекроют на время капремонта

Опубликовано Сегодня, 17:14

Улица Фокина на участке от Калинина до проспекта Ленина с 13 апреля будет перекрыта на время выполнения капремонта. Об этом в четверг сообщила мэрия Брянска.

13 апреля подрядчик начнет фрезировать асфальт и корректировать люки на этом участке дороги.

Планируется также отремонтировать тротуар и проложить его на участках, где он ранее отсутствовал, в частности, по частному сектору в районе остановки «Улица Тютчева». Общая площадь новых троутаров в плитке и асфальте составит 12 тыс. м2. Вдоль улицы будут установлены 130 светодиодных светильников и 40 новых опор для фонарей. Предполагается нанесение дорожной разметки, ограждений, дорожных знаков и восьми светофоров.

Улица Фокина — одна из 20 магистралей Брянска, включенных в нацпроект строительства и капремонта дорог на этот год. Ее капитальный ремонт обойдется в почти 78 млн рублей, работы будут выполнены на общей протяженности 3 163 м.

Фото
 1030
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • На улице Бурова начался капитальный ремонт
  • На улице Фокина в Брянске подрядчик приступил к ремонту тротуаров
  • На улице Фокина начался капитальный ремонт
  • Глава Брянска пообещал отремонтировать все дороги к концу депутатского срока (СПИСОК)
  • Брянские автоинспекторы назвали места своего дежурства в новогоднюю ночь
    • Новости регионов
    В Смоленске ходит по-новому автобус №5
    17:31:33 09-04-2020
    Муниципальный автобус № 53 «пл. Желябова - Окружная дорога» поменял график работы.
    Найдена живой и невредимой смолянка, исчезнувшая месяц назад
    16:46:23 09-04-2020
    Смоленские волонтеры обнаружили пропавшую в марте жительницу областного центра Филизу Белякову.
    80-летняя смолянка угодила под колеса иномарки Opel Astra
    11:51:33 09-04-2020
    Жительница Смоленска 80-лет получила травмы, попав под иномарку Opel Astra по улице Урицкого.
    На Смоленщине еще 4 человека подхватили коронавирус
    11:27:18 09-04-2020
    Четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Смоленской области в течение минувших суток.
    Под Вязьмой произошла жуткая авария с «Жигули»
    11:14:29 09-04-2020
    40-летний водитель «Жигули» получил травмы во время аварии на трассе «Вязьма-Темкино» 8 апреля.
    В Смоленске на «горячую линию» для бизнеса позвонили свыше 500 предпринимателей
    11:07:41 09-04-2020
    «Горячая линия» для бизнеса пользуется популярностью у смоленских предпринимателей, с начала карантина на нее позвонили более 500 человек.
    Лента новостей
    Сегодня, 18:44
    В УМВД разъяснили, как иностранцам продлить визу, разрешение на работу и патент
    Сегодня, 18:27
    На площади Ленина запустили обратный отсчет дней до юбилея Победы
    Сегодня, 17:47
    Брянское ПАТП продезинфицировало 200 автобусов
    Сегодня, 17:14
    Улицу Фокина перекроют на время капремонта
    Сегодня, 16:55
    Департамент внутренней политики Брянской области: Заболевшие прихожане не имеют отношения к баптистам
    Сегодня, 16:40
    Брянский зоопарк попросил горожан о помощи
    Сегодня, 16:22
    Информация о поджоге храма евангелистов в Красной Горе не подтвердилась
    Сегодня, 16:05
    Власти Брянщины купят 70 аппаратов ИВЛ
    Сегодня, 14:51
    В Брянске инспекторы ГИБДД вышли на охоту за пьяными водителями
    Сегодня, 14:42
    Коронавирус подтвердился у сотрудницы центра «Мой бизнес»
    Сегодня, 14:07
    На Трудовой улице автохамы перекрыли проезд мусоровозу
    Сегодня, 13:46
    Жительница Новозыбкова предстанет перед судом за убийство сына
    Сегодня, 13:27
    В Карачевском районе школу накажут за отсутствие техосмотра автобуса
    Сегодня, 13:08
    На Брянщине начали производить собственный антисептик
    Сегодня, 12:37
    Областная Дума приняла закон о снижении налогов для бизнеса
    Сегодня, 12:25
    На Брянщине направят на борьбу с коронавирусом 576 млн рублей
    Сегодня, 11:58
    Свободного передвижения между домом и дачей на Брянщине в ближайшие две недели не будет
    Сегодня, 11:38
    Для бизнеса Брянщины вдвое снизят налоги на имущество
    Сегодня, 11:27
    Прокуратура озаботилась состоянием памятников в Выгоничском районе
    Сегодня, 11:09
    Депутаты Брянщины утвердили размер доплаты на детей 3-7 лет
    Сегодня, 10:44
    В районах Брянщины создадут койки для больных коронавирусом
    Сегодня, 10:34
    Брянца будут судить за попытку купить права
    Сегодня, 10:09
    В Брянске выступят группа «Нервы» и Сергей Лазарев
    Сегодня, 09:49
    Телефонные мошенники используют коронавирус для обмана брянцев
    Сегодня, 09:35
    Уроженца Суража первая любовь привела на «Дом 2»
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:12
    Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
    Сегодня, 11:31
    Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
    Сегодня, 11:07
    Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink
    Вчера, 15:08
    Перевозки пассажиров в Брянской области в марте 2020 года снизились на 19%
    Вчера, 13:16
    Готовим трубы летом. Отопительный сезон ещё не закончился, а у нас уже готовятся к следующему
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Губернатор не исключает закрытия поликлиник
    Общество О главном
    Брянцам разрешили свободно передвигаться на личном транспорте
    Общество О главном
    Режим самоизоляции на Брянщине могут отменить досрочно
    Общество О главном
    Среди заразившихся коронавирусом в Брянске появились дети
    Общество О главном
    Свободного передвижения между домом и дачей на Брянщине в ближайшие две недели не будет
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink

    Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink10 апреля в 19:00 по московскому времени в видеосервисе Wink на телеканале «Все ТВ» начнется онлайн-концерт Полины Гагариной, на котором певица представит свою новую песню «Небо в глазах».

    РЖД новости
    Перевозки пассажиров в Брянской области в марте 2020 года снизились на 19%

    В марте 2020 года с железнодорожных вокзалов Брянской области перевезено 397 тыс. пассажиров, что на 19% меньше количества пассажиров, перевезенных за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 325 тыс. пассажиров(-15%), в дальнем следовании – 72 тыс. пассажиров (- 28%).

    МРСК новости
    Электроснабжение 6000 медучреждений в 20 регионах страны – на особом контроле у специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

    В период сложной эпидемиологической обстановки специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» взяли под усиленный контроль подачу электроэнергии объектам здравоохранения. В зоне операционной ответственности энергокомпаний – более 200 инфекционных больниц и отделений и порядка 6000 медучреждений, предназначенных для обеспечения медицинской помощью населения.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.