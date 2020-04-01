Брянское ПАТП продезинфицировало 200 автобусов
Брянское ПАТП за четверг продезинфицировало 200 из 293 автобусов, что составляет 70% подвижного состава. Оставшиеся машины будут подвергнуты санобработке в пятницу. Об этом сообщила мэрия Брянска.
Дезинфекция проводится на территории предприятия силами пожарных.
Санитарная обработка выходящих на линию машин проводится ежедневно силами самого предприятия. Для этого были созданы две бригады. Одна дезинфицирует машины по ночам. Вторая, мобильная, в течение дня выезжает на конечные остановки в течение дня и проводит дезинфекцию машин там. По завершении каждого рейса салоны автобусов дезинфицируют и кондукторы. Они убирают салоны с использованием дезсредств, проирают поручни и сидения и проветривают салоны.
Ранее мы сообщили, что дезинфекцию помещений и оборудования сделали на заводах «Бежицкая сталь» и БМЗ. К дезинфекции Стальзавода также привлекались пожарные.
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