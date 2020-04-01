В УМВД разъяснили, как иностранцам продлить визу, разрешение на работу и патент

УМВД по Брянской области в четверг опубликовало на своем сайте разъяснения, как иностранцам и лицам без гражданства, оказавшимся в регионе в период эпидемии и не имеющим возможность уехать из страны, продлить визу, разрешение на работу или патент. Для этого им нужно обратиться в ближайшее подразделение УВМ УМВД.

Иностранцам, въехавшим в РФ по визе, продлят срок ее действия независимо от цели приезда. Если же срок уже истек, выдадут разрешение на временное пребывание.

Безвизовым иностранцам для продления срока временного пребывания в РФ достаточно обратиться в ближайший отдел УВМ УМВД с заявлением в произвольной форме.

Подразделения УВМ УМВД продолжают прием заявлений от работодателей на разрешения нанимать иностранцев и от самих иностранцев на разрешения на работу. Если же иностранец оформляет патент на право трудоустройство, от него потребуется только предъявить миграционную карту, где указано, что въезд в РФ был произведен с целью трудоустройства.

Въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства, кроме дипломатов, дальнобойщиков, членов экипажей кораблей и поездных бригад и постоянно проживающих в России, закрыт до 1 мая.