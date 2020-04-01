На площади Ленина запустили обратный отсчет дней до юбилея Победы

На площади Ленина установили календарь обратного отсчета дней, оставшихся до юбилея Победы. Инициатором этой инсталяции выступила администрация Советского района. Об этом в четверг сообщила мэрия Брянска.

Календарь был изготовлен на Брянском заводе промышленной автоматики.

«Мы живём в непростое время, но это не должно затмить величие подвига нашего народа в самой жёстокой и кровопролитной войне 20 века. Старшее поколение огромной ценой отстояло свободу и независимость страны. Сплотившись, мы должны помнить подвиги наших отцов и дедов, продолжая победные традиции. И ещё постараться, насколько это возможно в сегодняшней ситуации, создать в городе Воинской славы праздничное настроение», — сказал на церемонии открытия мэр Брянска Александр Макаров.

Ко Дню Победы во всех районах Брянска появятся 50 праздничных инсталяций. Календарь на площади Ленина стал одной из первых.