На площади Ленина запустили обратный отсчет дней до юбилея Победы
На площади Ленина установили календарь обратного отсчета дней, оставшихся до юбилея Победы. Инициатором этой инсталяции выступила администрация Советского района. Об этом в четверг сообщила мэрия Брянска.
Календарь был изготовлен на Брянском заводе промышленной автоматики.
«Мы живём в непростое время, но это не должно затмить величие подвига нашего народа в самой жёстокой и кровопролитной войне 20 века. Старшее поколение огромной ценой отстояло свободу и независимость страны. Сплотившись, мы должны помнить подвиги наших отцов и дедов, продолжая победные традиции. И ещё постараться, насколько это возможно в сегодняшней ситуации, создать в городе Воинской славы праздничное настроение», — сказал на церемонии открытия мэр Брянска Александр Макаров.
Ко Дню Победы во всех районах Брянска появятся 50 праздничных инсталяций. Календарь на площади Ленина стал одной из первых.
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