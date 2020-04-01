В Брянске возобновили строительство дороги на Советской улице
На Советской улице в Брянске после недельного перервыва возобновилось строительство новой дороги в район старого аэропорта. Об этом в понедельник сообщила мэрия. Подрядчик получил разрешение на ведение работ в период самоизоляции.
Строители уже завершили обустройство тротуара между Советской и Фокина и продолжают рыть котлован под разворотное кольцо. На другом участке дороги эти работы уже завершены, теперь электрики перекладывают коммуникации.
Роются также котлованы под троллейбусные опоры. Первые девять из запланированных 30 поставят на следующей неделе, затем приступят к демонтажу старых опор.
Продолжается и обустройство тротуаров.
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