В пятницу в Брянске вышли на линию 70 троллейбусов

В пятницу на улицы Брянска вышли 70 троллейбусов. Об этом сообщило городское троллейбусное управление в своем профиле во ВКонтакте.

По выходным на линию будет выходить 16 машин, в будни — 70.

С актуальным расписанием пассажиры могут ознакомиться на страничке управления в ВК в разделе «Документы».