В Комаричах глава Совета ветеранов призвала земляков проводить время на самоизоляции с пользой

Председатель Совета ветеранов Комаричского района Брянщины Анна Маслова записала видеоролик на Ютуб.

В нем она призвала пенсионеров Брянщины на самоизоляции проводить время с пользой и проявлять физическую активность. Это важно, когда многие пенсионеры из-за самоизоляции оказались отрезанными от своих дач, где зачастую реализуют потребность в движении.

Для вдохновения она сняла на видео собственную физкультминутку.