Женкская консультация в Новозыбкове отменила электронную запись

В Новозыбкове женская консультация временно приостановила электронную запись пациенток.

Записаться на прием к врачу они могут только по телефону и после обязательного измерения температуры.

Ограничения введены на период действия режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса для профилактики распространения инфекции.