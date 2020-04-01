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Женкская консультация в Новозыбкове отменила электронную запись

Опубликовано Сегодня, 16:44

В Новозыбкове женская консультация временно приостановила электронную запись пациенток.

Записаться на прием к врачу они могут только по телефону и после обязательного измерения температуры.

Ограничения введены на период действия режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса для профилактики распространения инфекции.

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