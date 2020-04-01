Женкская консультация в Новозыбкове отменила электронную запись
В Новозыбкове женская консультация временно приостановила электронную запись пациенток.
Записаться на прием к врачу они могут только по телефону и после обязательного измерения температуры.
Ограничения введены на период действия режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса для профилактики распространения инфекции.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» совместно с Департаментом здравоохранения Брянской области и ведущим региональным разработчиком медицинских информационных систем – компанией «Офисные технологии» – запустил на Брянщине сервис учета пациентов, вернувшихся из-за рубежа. Проект реализован одним из первых в России.
Для пассажиров планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда «Ласточка», «Стриж» и высокоскоростные поезда «Сапсан», будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах.
Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в период нерабочих дней продолжают в усиленном режиме контролировать электроснабжение более 40 логистических центров крупных торговых сетей, обеспечивающих продовольствием и предметами первой необходимости жителей 20 регионов Центральной России и Приволжья.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.