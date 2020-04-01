На Брянщине продлили запрет на посещение лесов

На совещании в правительстве региона чиновники решили продлить действие запрета на посещение лесов Брянщины, который истекал в пятницу.

Такое решение связано с сохранением высокой степени пожароопасности в регионе.

Срок, на который продлевается запрет, не уточнаяется.

С начала пожароопасного сезона в лесах Брянщины случилось 89 лесных пожаров, ущерб от которых оценивается более чем в 0,5 млрд рублей. Запрет на посещение лесов в регионе был введен с 28 марта.