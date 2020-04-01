Трансляция службы в честь Вербного воскресенья начнется 12 апреля в 9:00

12 апреля с 9:00 жители Брянщины смогут посмотреть прямую трансляцию с церковной службы в честь праздника Входа Господня в Иерусалим, который в народе называется также Вербным воскресеньем и отмечается ровно за неделю до Пасхи.

Увидеть ее можно будет в эфире телеканала «Брянская губерния».

Ранее мы сообщили, что у патриарха Московского и Всея Руси призвали россиян, включая брянцев, вместо посещений храмов и кладбищ в Вербное воскресенье и на Пасху оставаться дома и посвятить себя молитве до отмены ограничений, которые ввели власти в связи с эпидемией.