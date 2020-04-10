Семья брянцев, застрявших на Гоа, пока не смогла вернуться домой

Стилист из Брянска Милена Любкевич, застрявшая с мужем и дочкой на Гоа из-за пандемии коронавируса, пока не смогла вернуться домой.

«Сегодня ровно 3 месяца ,как мы находимся в Гоа , 22 день карантина. Подьем всегда рано утром ,во-первых, Мия (дочь) ,во-вторых, до 11 можно поехать в морджим за рыбкой и фруктами ,,, Сегодня все удалось», — написала Милена в понедельник в своем Инстаграме.

Ранее Милена жаловалась, что закончились деньги. Однако затем супругам удалось собрать нужную сумму и купить билеты в Россию, но рейс, которым они должны были лететь, отменили.