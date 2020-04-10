В Клетнянском районе начался ремонт двух дорог

Дорожники Клетнянского района приступили к ремонту трасс из райцентра на Алексеевку и Павлинки. Об этом в понедельник сообщило местное СМИ.

На ремонт дороги на Алексеевку выделено свыше 12 млн рублей из бюджета региона. Работы начались в марте.

На дороге в Павлики рабочие восстанавливают верхний слой асфальта на участке длиной т3 км. Для этого используется асфальтобетон производства местного завода. Всего нужно будет более 2 тысяч тонн смеси.

Всего на ремонт дорог на Брянщине выделено почти 71 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.