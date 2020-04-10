В Комаричском районе благоустроят памятник погибшим бойцам

В Брянске подвели итоги конкурса проектов инициативного бюджетирования.

Из Комаричского района поступило шесть проектов, из них конкурсный отбор прошли два — благоустройство памятника погибших на Великой Отечественной войне жителям села Аркино и обустройство спортивно-игровой площадки на улице Рабочей в Комаричах.

Программа инциативного бюджетирования появилась в регионе по предложению губернатора Александра Богомаза. Деньги на реализацию проектов жителей региона выделяет областной бюджет.