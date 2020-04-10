В Почепе капитально отремонтируют шесть домов

В шести многоквартирных домах Почепа в этом году отремонтируют кровли. Это дома по улицам Хаботько, 48, Стародубская, 26, переулкам 2-й Мира,16-а, 26 и Юбилейному, 4 и 6. Сейчас региональный фонд капремонта ведет конкурсный отбор подрядчика для выполнения работ.

В ътом году капремонт будет проводится в более ранние сроки, чем планировалось изначально. В частности, в Почепском районе перенести на более ранние даты капремонт в поселке Громыки стало возможным за счет увеличенного взноса на капремонт.

Решение сдвинуть сроки капремонта было принято на очередном совещании губернатора Александра Богомаза с заместителями.