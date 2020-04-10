Брянские мамы со среды будут получать сертификаты на материнский капитал автоматически

Отделение Пенсионного фонда РФ в Брянской области со среды, 15 апреля, переходит на автоматическое оформление сертификатов на материнский капитал всем, кому он полагается. Об этом в понедельник сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

После рождения ребенка матери не будет нужно подавать документы на сертификат в отделение ПФР. Сотрудники фонда будут автоматически получать эти сведения из органов ЗАГС, а информация о его оформлении — поступать в личный кабинет матери на Портале «Госуслуги».

Поэтому чтобы быть в курсе ситуации, будущем получательницам сертификата рекомендуют завести аккаунт на портале, если его еще нет.