БГАУ отмечает юбилей

Брянский государственный аграрный университет во вторник отмечает 40-летие. Он был основан в апреле 1980 года в селе Конкино на базе сельхозтехникума.

С 1995 года он имеел статус академии, а в 2014 стал университетом.

В вузе работают 100 специализированных лабораторий, центр информационных технологий, автодром и конно-спортивный комплекс.

Несмотря на режим самоизоляции, в вузе продолжаются занятия. С 6 апреля там, по информации его официального сайта, запустили учебный процесс по дистанционным технологиям.