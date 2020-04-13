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Цена лимонов в Брянске превысила 500 рублей за килограмм

Опубликовано Вчера, 10:18

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте была накануне вечером опубликована фотография, сделанная в одном из магазинов города.

На снимке запечатлены лимоны по цене 517 рублей за 1 кг.

Комментаторы удивляются, кто покупает лимоны по такой цене, и выражают сомнение в их эффективности в период пандемии: чтобы повысить иммунитет, есть витамины надо было минимум полгода назад, а в дополнение к этому правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Предлагаются также альтернативы: капуста, шиповник, выращивание лимонов дома. Один из комментаторов пошутил, что цену лимонов можно использовать как индикатор эпидемиологической сиутации: раз дешевеют, значит, эпидемия пошла на спад.

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