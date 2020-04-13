Заповедник «Брянский лес» ужесточил условия сплава через его территорию

В заповеднике «Брянский лес» усложнили правила прохода на байдарках через его территорию.

Теперь только получения пропуска на проплыв, как это было прежде, руководителю группы недостаточно. Перед походом нужно будет сообщить в администрацию заповедника с точностью до часа время прохода группы через пешеходный переход в районе кордона Старое Ямное. Там нужно будет сделать остановку и сойти на берег со стороны охранной зоны и дождаться инспектора, который посчитает людей и сделает в пропуске отметку о проверке.

В связи с эпидемией коронавируса брянцам рекомендовано воздержаться от байдарочных походов до окончания действия режима самоизоляции.