В Брянске ветеринары ищут нового хозяина для кота

Брянская ветклиника «9 жизней» ищет новых хозяев для одного из своих пациентов. Об этом ветеринары сообщили в группе клиники во ВКонтакте.

Около месяца назад в клинику принесли кота, который не ел несколько суток и мучился рвотой. При осмотре ветеринары выяснили, что в мочевыводящих путях у животного образовался огромный камень, вспоровший уретру и ставший причиной огромных спаек. Без операции жить ему оставалось не больше нескольких часов.

Коту сделали наркоз, но из-за интоксикации он едва не умер на операционном столе. Поэтому пришлось откачать мочу и вывести животное из наркоза, а с хозяином договорились, что он принесет кота, когда тот оправится.

Однако на следующий день тот пришел и попросил усыпить животное под предлогом отсутствия денег на операцию.

Ветеринары пожалели животное и сделали операцию бесплатно. Однако когда кот пошел на поправку, хозяева от него отказались.

«Тогда я пошла на уступку и мы с ним договорились , что вместо усыпления бесплатно я прооперирую и подержу в клинике кота до полного выздороаления а он потом его заберет. Хочу сказать, что операция достаточно сложная и уход за котом трудоемкий и затратный. Одних подгузников у нас ушло около 25 штук. Плюс капельницы , антибиотики и др. И вот спустя месяц лечения я звоню хозяевам с радостной вестью — и что я слышу.. НАМ ОН НЕ НУЖЕН. !! Я просто в шоке! Что мне делать!? Коту 2 года Зовут Лакки. Кот очень стеснительный , всех боится и вообще не выходит из клетки.

Может кому приглянется этот бедолага?)) Очень не хочется , что бы он провел остаток своей жизни в клинике», — пишет автор сообщения.